12 Kasım 2018, 10:25
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Lise Öğrencisi, Müslüm Gürses Şarkısı Dinleyip İntihar Etti

Bursa'da Müslüm Gürses'in 'İtirazım Var' şarkısını yüksek sesle tekrar tekrar dinleyen lise öğrencisi, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Bursa'da, lise öğrencisi Kemal K. (17), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.

'İTİRAZIM VAR' ŞARKISINI TEKRAR TEKRAR DİNLEDİ

Olay, sabah saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Anıt Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Anne- babası yıllar önce boşanan ve anneannesi Nazmiye Ö. ile birlikte yaşayan lise öğrencisi Kemal K., iddiaya göre, Müslüm Gürses'in 'İtirazım Var' şarkısını yüksek sesle tekrar tekrar dinledi. Kemal K., şarkı çalarken, en üst kattaki evlerinin penceresinden atladı.

ANNEANNE FERYAT ETTİ

Anneanne Nazmiye Ö., odaya girdiğinde torununun içeride olmadığını fark edip, pencerenin açık olduğunu görünce aşağı baktı. Kemal K.'nin yerde hareketsiz yattığını gören anneannesi, feryat etti. Nazmiye Ö.'nün çığlığını duyan komşuları, pencereden bakıp, hemen aşağı inerken, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kemal K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kemal K.'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Savcılık, Kemal K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Müslüm Gürses,Bursa
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:25



YORUMLAR (28)
SWİ: Her çocuk anne babası ile mutlu olmak ister hep birlikte mutlu bi hayat ister sıkıldığın bunaldığında kafasını koyacak bi kucak ister.. Daha ergenlik dönemindeymiş kafasında hiç bişeyin oturmadığı bi dönem herşeyi farklı yorumladığı hayata isyan edilen olmadık şeylerden kendini öldürcek yada canını acıtacak bişeyler çıkarılan bi dönem asıl bu dönemlerde çocuklarımıza sahip çıkıp sorunlarını dinlemeliyiz onları yalnız bırakmamalıyız.
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  • SWİ : Olan ergenler keşke olmasaydınız ben hayatımı yaşardım gibi saçmalıklara kansalarda. Olmayanlar için durum hiçte öyle değil.. Anne baba yok asıl ozaman rahat olurdu derken sen annen baban olmasa çok mu rahat olurdun emin ol bi çok ergenin başından bu geçmiştir kendimde dahil ama bi anne olduktan sonra onların bize herzaman doğruyu göstermek için çabaladıklarını anladım ama işte bişeyler yaşanmadan anlaşılmıyo. Sanada anneni babanı sevmeni onlara sıkı sarılmanı tavsiye ederim.
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  • FİLİZ : Anne yok baba yok asıl o zaman kafası rahat olurdu...
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TANER: YENİ TÜRKİYE
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ÇUKUROVALI: babayı olaya alet etmeyin
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