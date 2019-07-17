17.07.2019 11:42
Haberler» Güncel» Haber

5'inci kattan atlayan genç kız ağır yaralandı

5

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite sınavının ardından bunalıma girdiği öne sürülen M.C. (18), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, üniversite sınavının ardından bunalıma girdiği öne sürülen M.C. (18), oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan M.C., hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı S.C.'nin kızı M.C. bu sene üniversite sınavına girdi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olan M.C., oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atladı. Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan kişiler, M.C.'yi kanlar içinde buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.C. daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan M.C.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Gazipaşa, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:40   Tarsus'ta kadın çiftçilere eğitim
13:39   ATATÜRK HAVALİMANI İŞGALİ DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR 2
13:39   Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
13:39   Tarsus'ta park halindeki otomobilde yangın
13:39   İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA BEBEK KURTARMA OPERASYONU
13:38   Beyoğlu'nda bebek kurtarma operasyonu
13:37   Akşener: "Türk Milletinin devlet ve demokrasi geleneği 17 yaşında değil, 5 bin yaşında"