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5'inci kattan düşen genç kadın, ağır yaralandı

ADANA'da 9 katlı apartmanın 5'inci kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Yağmur Taptık (23), ağır yaralandı.

17.03.2020 01:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:39
5'inci kattan düşen genç kadın, ağır yaralandı

ADANA'da 9 katlı apartmanın 5'inci kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Yağmur Taptık (23), ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71545 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 9 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Yağmur Taptık, balkonda olduğu sırada dengesini kaybedip, düştü. Bahçedeki toprak zemine düşen Taptık, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Taptık sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Taptık, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yağmur Taptık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çukurova, Güncel

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