5'inci kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Adana'da bir apartmanın 5'inci katından düşen 23 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
17.03.2020 00:53 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:53
Adana 'da bir apartmanın 5'inci katından düşen 23 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 katlı apartmanın 5'inci katında evinin balkonuna çıkan 23 yaşındaki Yağmur Taptık, dengesini yitirerek aşağı düştü. Durumu gören komşuları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taptık'ı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Taptık'ın durumun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
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