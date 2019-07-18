5 iş yerinden sigara çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, farklı tarihlerde 5 ayrı iş yerinden sigara çalan şüpheli güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tututklandı.

Gaziantep'te, 5 ayrı market ve büfe sahibi farklı tarihlerde polis ihbar hattını arayarak sigara almak için iş yerine gelen bir kişinin istediklerini aldıktan sonra parasını ödemeden kaçtığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede hırsızlıkları gerçekleştiren kişinin M.C.E. olduğunu saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.C.E., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Gaziantep