Son dakika! Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de yangın alanında inceleme yapıyor.

4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çayırova'da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada 5 işçinin cansız bedeninin tespit edildiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri yoğun sıcaklık nedeniyle henüz çıkarılamazken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 2 yetkili fabrikaya gelerek incelemede bulundu. 2 savcının görevlendirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Yangın, 09.50 sıralarında Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki fabrikada meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerin üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Ekipler, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatin ardından kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA