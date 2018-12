5. Karadeniz'in Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İHA

5. Karadeniz 'in Enleri Ödülleri sahiplerini bulduAltın 61 Karadeniz'in Enleri Ödülleri sahiplerini bulduİSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nün her yıl düzenlediği Karadeniz'in Enleri ödül töreni bu yıl İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde gerçekleştirildi. Ödül törenine sanat, spor, müzik ve medya camiasından önemli isimler katıldı. İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nün her yıl düzenlediği Altın 61 Karadeniz'in Enleri ödüllerinin 5'incisi bu yıl İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde gerçekleştirildi. Sanat, spor, müzik ve medya camiasından önemli isimlerin katıldığı ödül törenine ilgi yoğun oldu. Ödül alan isimler internet üzerinden yapılan bir oylama ile belirlendi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen oylamanın neticesinde ödüle layık görülen isimler salonda yerlerini aldı. Gecede Merve Özbey Ebru Yaşar gibi isimlerin seslendirdiği parçalarla salondakiler eğlenceli dakikalar yaşadı. Faik Öztürk ve Safiye Soyman 'ın seslendirdiği parça ile birlikte sahneye çıkan folklor ekibinin horon gösterisi ise izleyenleri coşturdu."Ödül almak çok güzel bir duygu"Gecede Yılın En Başarılı Yayın Yönetmeni ödülünü alan Mlife Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Balık duygularını şu sözlerle ifade etti. "Aslında böyle Karadeniz enlerinin böyle gecelerin yapılması çok önemli. O gençliği gördük, heyecanlarını gördük. Binlerce genç vardı. Organizasyonu yapan Karadeniz FM'nin genel yayın yönetmeni Emrullah Gür ve birçok değerli sanatçılar sunucular ödül aldı. Bizleri gerçekten bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşam dergisi ödülünü aldık. Ödül almak çok güzel bir duygu çünkü onların oylarıyla bu ödülü alıyoruz.""Mağazamızın açılışında 1 TL'ye satılan ürünlerin hepsini şehit ve gazi ailelerine bağışladık"Törende Yılın En İyi Çıkış Yapan Firması ödülüne ise Rodi Jeans layık görüldü. Bu özel ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirten Rodi Jeans sahibi Masum Dursun, geçtiğimiz günlerde Rodi mağazasında gerçekleştirdikleri ve yoğun ilgi gören '1 TL'ye pantolon' kampanyasının tüm gelirini şehit ve gazi ailelerine bağışladıklarını belirtti. Dursun, "Mağazamızın açılışında 1 TL'ye satılan ürünlerin hepsini şehit ve gazi ailelerine bağışladık. O günkü satışlarımızın 1 TL olan kısmını şehit ve gazilerimize bağışladık. Mağazamızda ekstradan 1 alana 1 bedava kampanyamız da devam ediyor. Herkesi Rodi mağazalarına bekliyoruz" dedi.Faik Öztürk ve Safiye Soyman çifti ödüle layık görüldüÖdüle layık görülen bir diğer isim Faik Öztürk, "Halk seviyor biz de geldik. Her şey bedava diye koşa koşa geldik. Güzel oldu. Hava güzeldi, gençler de çok güzeldi. Ben hayatımda hiç üniversiteye gitmedim. Üniversite ambiyansını bilmem. İlk defa buraya geldim ve çok keyif aldım. Eşim Safiye Hanım iki üniversite bitirdiği için tabii duyguları daha farklıdır." İfadelerini kullandı.Faik Öztürk'ün ardından konuşan Safiye Soyman, "Geleceğimizi sigortaları diyorum gençlerimiz. Ödülü onlardan aldık. Karadeniz'den ödül almak çok hoşuma gitti. Ödüller bizi kamçılıyor daha iyi yerlere götürüyor. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin bizi özellikle seçmesi bize büyük bir gurur verdi. İnşallah onlara hep layık olacağız. Yeni bir albümümüz var. Konserlerimiz var. Televizyon programlarımız var. Güzel bir sinema filmimiz var. 2019 bizim yılımız olacak İnşallah" diyerek duygularını belirtti.Ödül töreni izleyen misafirler sanatçıların seslendirdiği parçalar ve horon gösterisi eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.