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5 Karayolu'nda şoke eden görüntü.

5 Karayolu'nda şoke eden görüntü.

20.10.2019 09:27
E-5 Karayolu'nda şoke eden görüntü...Ayaklarını camdan çıkararak oturan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü
İSTANBUL - E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken, sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.
E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
5 Karayolu'nda şoke eden görüntü.

Cevizlibağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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