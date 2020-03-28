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5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs intihardan zar zor vazgeçirildi

Üsküdar'da bir şahıs 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

28.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:31
5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs intihardan zar zor vazgeçirildi
Üsküdar 'da bir şahıs 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda vazgeçirildi. Meraklı kalabalık ise korona virüsüne aldırmadan olan biteni izledi.
Üsküdar'da adının İsmail olduğu ve simitçilik yaptığı öğrenilen bir şahıs, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahsı görenler durumu yetkililere bildirdi. Şahıs yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından kendisine bir miktar para verilerek vazgeçirilip aşağı indirildi. Olaya tanık olan meraklı kalabalık ise korona virüs riskine aldırış etmeden olan biteni izledi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar, Güncel

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