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5 katlı binanın çatısında tedbir almadan çalıştı

5 katlı binanın çatısında tedbir almadan çalıştıESKİŞEHİR - Eskişehir'de 5 katlı binanın süslenmesi için yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan bir genç, yürekleri ağza getirdi.

13.10.2019 11:43
5 katlı binanın çatısında tedbir almadan çalıştı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 5 katlı binanın süslenmesi için yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan bir genç, yürekleri ağza getirdi.
Arifiye Mahallesi Yalbı Sokakta bir binanın çatısında hayatını tehlikeye atarak çalışan genç, görenleri şaşkına çevirdi. Metrelerce yüksekte binanın süslenmesinde çatıda ekmek parasını kazanmak için çalışan gencin ölümle oyunu kameralara yansıdı. Dakikalarca süren ölüm oyununu gören vatandaşlar duruma 'pes' dedi. Eğimli çatının üzerinde bulunan kiremitlerde çalışan genç, adeta ölüme davetiye çıkardı. Son yıllarda yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına ve sayısız uyarılara rağmen önlemsiz çalışmalar devam ediyor.
5 katlı binanın çatısında tedbir almadan çalıştı

Yerel

Kaynak: İHA

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