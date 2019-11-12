Haberler » Güncel » Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor - Haber

Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor

Çorum'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkışan 20 yaşındaki Hanife, ağır yaralandı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

12.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:24

'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihara kalkışan S. (20), ağır yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Hanife S., dün akşam odasının penceresine çıktı.

KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Bu sırada odaya giren annesi Ayten S.'yi gören genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Evin bahçesindeki tentenin üzerine düşerek ağır yaralanan genç kız, gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan genç kızın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor

Hanife, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı
23:34 Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi
23:32 "Süper İyi Günler" oyunu otizm yararına sahnelendi
23:30 Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
23:28 İsrail'in filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
22:42 Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
22:18 Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
21:39 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
21:35 Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 23:42:44