5. Kattan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Niğde
'de bir apartmanın beşinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Merkez Selçuk
Mahallesi Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın beşinci katında ikamet eden Ali Navruz (80), binanın pencereden aşağı düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesinde yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını düşmüş olabileceğini ifade etti. - NİĞDE
Selçuk,Merkez,Niğde
11 Aralık 2018 Salı 21:33