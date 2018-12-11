11 Aralık 2018, 21:47
»»

5. Kattan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybettiNİĞDE - Niğde'de bir apartmanın beşinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

5. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

NİĞDE - Niğde'de bir apartmanın beşinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Merkez Selçuk Mahallesi Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın beşinci katında ikamet eden Ali Navruz (80), binanın pencereden aşağı düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Görgü tanıklarının ifadesinde yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını düşmüş olabileceğini ifade etti. Selçuk,Merkez,Niğde
11 Aralık 2018 Salı 21:47



YORUMLAR