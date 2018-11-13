5. Kattan Düşen Yaşlı Kadın Öldü

13 Kasım 2018 Salı 12:15



13 Kasım 2018 Salı 12:15

Tokat'ta bir apartmanın 5. kat penceresinden düşen alzaymır hastası yaşlı kadın hayatını kaybetti.Gülbaharhatun Mahallesi Gül Sokak'taki bir apartmanın 5. katında oğlu ve geliniyle yaşayan 82 yaşındaki Sufiye Çelik, açık olan pencereden dengesini kaybederek düştü.Çelik'in yerde yattığını görenler, 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verdi.Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çelik'in, alzaymır tedavisi gördüğü öğrenildi.