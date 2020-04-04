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5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

04.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:31
Van 'ın İpekyolu ilçesinde 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selimbey Mahallesi Fedakar Sokak'ta M.K'ye ait evde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada evin mutfağındaki sebzelikte bulunan 11 pakette 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, İpekyolu, Van, Güncel

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5 kilo 630 gram eroin ele geçirildi
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