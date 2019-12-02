5 kilo altın çalan soyguncular, kuyumcunun zararını ödeyince tahliye edildi

BURSA'da bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde 5 kilo altını çaldıktan kısa süre sonra yakalanan silahlı 2 soyguncu, 'yağma' suçundan yargılandıkları davada, pişman olmaları ve kuyumcunun zararını ödemeleri dikkate alınarak, 5'er yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Elleri silahlı 2 kişi, Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soygunculardan biri Kapılı'yı etkisiz hale getirirken, diğeri altınları toplamaya başladı. İki soyguncu, 5 kilo altını çuvala koyup, kaçtı. Soygunun ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün önce 16 ACS 014 plaka aracın kuyumcu dükkanının önünde keşif yaptığını tespit etti. Otomobili kiraladığı belirlenen Feyyaz Yıldız, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yıldız'ın ifadesi doğrultusunda suç ortağı Orhan Kocabaş da gözaltına alındı. Çalınan altınlar ise Uludağ'ın eteklerindeki Cumalıkızık minibüs duraklarının üst tarafındaki ormanlık alana gömülü halde bulundu. 2 soyguncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KUYUMCUNUN ZARARINI KARŞILAMAYA HAZIRIM'

Feyyaz Yıldız ile Orhan Kocabaş hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında savunmaları alınan tutuklu sanıklardan Orhan Kocabaş, "Gündüz saatlerinde, kapısı açık olan kuyumcuya girdik. Uyuşturucu etkisindeydim. Yağmur yağdığı için kafamda kapüşon vardı. Elimde silah vardı, silah çektim. O sırada Feyyaz, altınları alıyordu. Ben altın ve para almadım. Geldiğimiz arabayla kaçtık. Altınları ve aracı Feyyaz aldı. Ne kadar altın ve para alındığını bilmiyorum. Şikayetçinin zararı varsa gidermek istiyorum" dedi. Feyyaz Yıldız da, "Borcumuz vardı. Orhan'la birlikte kuyumcuya girdik. Bende silah yoktu. Altın haricinde para almadım. Kuyumcudan çıkarak, aracımızla Gürsu'ya gittik. Altınlar bende kaldı. Altınları paylaşacaktık. Yakalanınca polise teslim ettim. Şikayetçinin zararını karşılamaya hazırım. Pişmanım" diye konuştu.

'KAFAMA TABANCA İLE VURDU'

Şikayetçi Kuyumcu Mustafa Kapılı ise "İşyerinde bulunduğum sırada içeriye giren Orhan Kocabaş, silahı çıkarıp bana doğrulttu. Boynuma sarıldı, bağırdığım sırada kafama tabancayla vurdu. Elinden kurtulmak istediğim sırada boğazımı sıktı. Feyyaz Yıldız da elindeki altınları doldurdu. Daha sonra arabayla kaçtılar. Bana 190 gram altının parası ödendi. 1 kilo 023 gram altın da polis tarafından teslim edildi. 380 gram altının eksik olduğunu polise söyledim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

KARAR ÇIKTI

Karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık yakınlarının, kuyumcunun zararını karşıladıklarını bildirerek, 2 sanığı 'yağma' suçundan 13'er yıl verdiği hapis cezasını çarptırdı. Ardından cezaları suçtan pişmanlık göstermelerini dikkate alarak, 5'er yıla indirdi. 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 'zarar miktarı, suçun işleniş biçimi, samimi ikrarları' gerekçeleriyle 500'er lira para cezası verdi. Mahkeme heyeti, kararla birlikte 8 aydır tutuklu bulunan sanıkları tahliye etti.