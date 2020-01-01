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5 kiloluk levrek, 500 liradan satılıyor

Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takılan 5 kiloluk levrek, tezgahta 500 TL'den satılıyor.

01.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:02 5 kiloluk levrek, 500 liradan satılıyor
'ta kıyı balıkçılarının ağına takılan 5 kiloluk levrek, tezgahta 500 TL'den satılıyor.

Balıkçı Mert Kanal, havaların sert geçtiği bir dönemde tezgahlarda balık azalırken avlanan levreğin yüzlerini güldürdüğünü.

Son yıllarda deniz levreğinin giderek azaldığını aktaran Mert Kanal, "Hamsi şimdilik 'de görülmüyor. Sert geçen havalar nedeniyle de balıkçılarımız denize açılamıyor. Dip balıkçılarımızın yakaladığı çeşitli balıklarla tezgahı çeviriyoruz. Bugün balıkçılarımız, 5 kiloluk levrek yakaladı. Bunun gibi balıklar, biraz pahalı, genellikle işletmelere satılıyor. Az da olsa yüzümüzü güldürdü" dedi.

Balıkçı Kanal, deniz levreğinin kilosunun 100 TL'den satıldığını belirterek, tezgahtaki 5 kilolun levreğin 500 TL'ye satışa sunulduğunu ifade etti. - SİNOP

Karadeniz, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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