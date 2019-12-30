Haberler » Güncel » 5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular - Haber

5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

30.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:30 5 kilometre yürüyerek kar esaretinden kurtuldular
'in ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Mermer ocağı çalışanları yaklaşık 5 kilometre yürüyerek yolun açık olduğu Mahallesi'ne ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ilçenin yüksek kesimlerde bazı yollar trafiğe kapandı. Ulaşımda aksamalar nedeniyle karayolları ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

Yoğun kar sebebiyle yolda kalan araçlar dozer yardımıyla kurtarıldı. Bir mermer ocağının çalışanları ise yolun kapanması dolayısıyla araçlarını bırakarak, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp yolun açık olduğu Aydınlar Mahallesi'ne ulaştı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Tozlu-Sorgun, Sorgun-Toros, Sarıkaya-Kızılen ve Güneyli köy yollarında karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. - MERSİN

Aydınlar, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Tüketiciler, yılbaşını evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor - Haber
15:50   Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Haber
15:50   Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı - Haber
15:50   Asatspor'da hedef süper lig - Haber
15:44   Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:55:55