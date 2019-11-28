Haberler » Güncel » 5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü - Haber

5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, Çarşamba ve Ladik ilçelerindeki kırsal kesimdeki 5 mahallenin içme suyu sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.

28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:355 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Fatih Yıldız, ve ilçelerindeki kırsal kesimdeki 5 mahallenin içme suyu sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Çarşamba ilçesi Selimiye, Porsuk ve Şeyhgüven Mahalleleri içme suyu inşaatlarının tamamlandığını belirten SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, "Bu projede 9 kilometre terfi hattı ve 16 kilometre de şebeke hattı olmak üzere 25 kilometre hat döşendi. Proje de 2 adet terfi merkezi, 3 adet içme suyu deposu, bina abone bağlantıları ve enerji nakil hatlarının imalatları tamamlanarak içme suyu depolarına su verilmeye başlanılmıştır" dedi.

Öte yandan Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi ile Ladik ilçesi Salur Mahallesi içme suyu projelerinin de hızlı bir şekilde tamamlandığının altını çizen Fatih Yıldız, "Bu projelerde de 15 kilometre içme suyu iletim ve şebeke hattı ile 2 kilometre terfi hattı olmak üzere toplam 17 kilometre hat döşendi. 6 adet içme suyu deposu ve 2 adet terfi merkezi ile enerji nakil hattı çalışmaları tamamlanarak bölgenin içme suyu sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşmuş oldu" diye konuştu.

Bölgede içme suyu çalışmalarının bu hafta itibarıyla tamamlandığını kaydeden Yıldız, "SASKİ ekiplerinin yoğun çalışma neticesinde içme suyu sorununu çözdük. Bu kırsal mahallelerimizde tamamlanarak hizmete aldığımız içme suyu projelerinin bölge halkına hayırlı olmasını diliyor, proje ekibimizde bulunan tüm arkadaşlara gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Fatih Yıldız, Çarşamba, Ladik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:24 Sallanmaya devam eden Arnavutluk yaralarını sarmaya çalışıyor
16:23 BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (3) (aktüel)
16:23 Antalya'da turistlerin deniz keyfi
16:22 Beyoğlu'nda internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (3)
16:18 Cizreli öğrenciler Mardin'i gezdi
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:25:53