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5 kişi nakdi destek yardımını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Mersin'in Mut ilçesinde 5 kişi kendilerine verilen biner lira nakdi destek ödemeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

08.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:17
Mersin 'in Mut ilçesinde 5 kişi kendilerine verilen biner lira nakdi destek ödemeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.
İlçede ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar devam ediyor.
Bu kapsamda, Bozdoğan Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Pelit (92), Elife Meryem Kılınç (96), Meryem Ünan (85), Fatma Çınar ve Hacıilyas Mahallesi'nde bulunan İbrahim Andaç kendilerine verilen biner lirayı Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.
Ekipler, parayı kampanya hesabına yatırarak, dekontları vatandaşlara teslim etti.
Bozdağan Mahalle Muhtarı İbrahim Pelit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür etti.
Destekte bulunan vatandaşlar da bu kampanyaya katkıda bulundukları için mutlu olduklarını bildirdi. 5 kişi nakdi destek yardımını ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Mersin, Mut, Güncel
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