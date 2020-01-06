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5 kişi Ovacık Yaylası'nda mahsur kaldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi Ovacık Yaylası'nda 5 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

06.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:41 5 kişi Ovacık Yaylası'nda mahsur kaldı

MANİSA'nın ilçesi Yaylası'nda 5 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri yol açma çalışmasına başladı.

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal mahallelerde dün gece başlayan kar yağışı buralardaki yolları ulaşıma kapattı. Turgutlu'ya bağlı Ovacık Yaylası'na otomobil ile giden 5 kişi, yolların kapanmasının ardından bölgede mahsur kaldı. MASKİ'ye bağlı ekipler Ovacık Yaylası'na giden yollarda, kar küreme ve  yol açma çalışması yaptı. MASKİ ekiplerinin Güney Mahallesi ile Ovacık Yaylası arasında kalan yaklaşık 5 kilometrelik yolu açmaya çalıştığı bildirildi.



Turgutlu, Ovacık, Güncel

Kaynak: DHA

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