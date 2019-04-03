5 Kişi Yedikleri Pancardan Zehirlendi

Sakarya
'nın Karapürçek
ilçesinde 5 kişi yedikleri pancardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde yedikleri pancardan rahatsızlanan aile mide bulantısı ve kusma sonucunda 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri durumun gıda zehirlenmesi olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenen aile Akyazı
Devlet hastanesine sevk edildi. - SAKARYA
Karapürçek, Sakarya, 3. Sayfa
Kaynak: İHA