Haberler » Güncel » 5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı

5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı

MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi.

22.10.2019 04:44
MANİSA'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile hırsızlık yaparken kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.
İzmir Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin Manisa'nın Salihli ilçesinden günübirlik İzmir'e gelerek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı. Hırsızlık amacıyla yine günübirlik olarak İzmir'e gelen şebekeyi takip eden ekipler, şüphelilerin kullandığı güzergahı kapatarak denetim noktası oluşturdu. Şüphelilerin bulunduğu otomobili belirleyen ekipler, denetim noktasında şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda emniyet kemerinin iç kısmının bölüme saklanmış çorap içerisinde 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirildi.
Operasyonda, otomobilde bulunan ve daha önce hırsızlıktan kayıtları olduğu tespit edilen Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41) ve Ayşe A. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı

Manisa, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:05 Trump'tan Suriye açıklaması
04:54 Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
04:52 Sudan'da Ekim devriminin 55. yıl dönümünde eski rejim karşıtı gösteriler düzenlendi
04:48 ABD Dışişleri Bakanlığı "Barış Pınarı Herekatı" karşıtı metin dağıttı
04:44 5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı
04:36 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ KISKIVRAK YAKALANDI
04:08 Av tüfeği ile evini basan husumetlisini öldürdü
22.10.2019 06:11:12