16.06.2019 20:25
Haberler»Güncel » Haber

5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu

5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı

Tunceli'de içinde 5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu.

Tunceli'de içinde 5 kişinin bulunduğu araç Munzur Çayı'na uçtu. Kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başaran şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan AFAD ekipleri yaptı. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden Ovacık ilçesine seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Araçta bulunan 5 kişi kendi çabalarıyla sudan çıkmayı başardı. Bu sırada 28 yaşındaki kayıp genci aramak için bölgede bulunan AFAD ekipleri, araçtan çıkan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahale sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, 5 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
AFAD, Tunceli, Araç, Munzur Çayı, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:07 Yıldırım, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde
21:07 AKSARAY'DAKİ ATÖLYEDEN ABD'YE GÜVEÇ, TESTİ VE ÇÖMLEK
21:07 SİVAS Arazide çobanların üzerine yıldırım düştü 2 yaralı
21:07 ŞANLIURFA Siverek'te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi 6 yaralı
21:06 Binali Yıldırım Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezine geldi
21:06 İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
21:06 Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı