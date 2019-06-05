05.06.2019 10:58
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5 kişinin öldüğü kazaya karışan tır şoförü o anları anlattı

5 kişinin öldüğü kazaya karışan tır şoförü o anları anlattı Tekirdağ'da feci kaza: 5 ölüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı.

5 kişinin öldüğü kazaya karışan tır şoförü o anları anlattı
Tekirdağ'da feci kaza: 5 ölü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Edirne- İstanbul otoyolu Çorlu mevkiinde meydana gelen kazada 34 FL 2845 çekici ve 34 EB 4058 dorse plakalı tır, 67 AAV 778 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından alev alarak yanan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tır şoförü o anları anlattı
Kaynak: İHA
Çorlu, 3. Sayfa

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