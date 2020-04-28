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5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:26
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Dün, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda Adana yönüne seyreden Mehmet Ç. (21) yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil ile Serkan G. (20) idaresindeki 80 LA 645 plakalı otomobil çarpışmış, kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmıştı.
Yaşanan kaza ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntüde, iki otomobilin çarpışması ve çarpışma sonucu araçlarda bulunanların yola savrulmaları yer alıyor. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel, Haber

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