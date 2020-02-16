Haberler » Güncel » 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haber

5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YALOVA'da kamyonetin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

16.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:255 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YALOVA'da kamyonetin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova- arasında E-130 karayolunda meydana geldi. Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 731 plakalı kamyonet, Altınova'dan merkez yönüne giden Osman Çampınar yönetimindeki 77 AF 143 plakalı yolcu minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 yolcu ile kamyonet sürücüsü Çampınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.



Altınova, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 22:50:22