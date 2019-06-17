17.06.2019 11:31
Haberler»Güncel » Haber

5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

5 kişinin yaralandığı satırlı kavgada 1 kişi tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen cumartesi akşamı İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B. (31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G. (30) arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavgada satır kullandığı tespit edilen Engin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Mahmudiye, Bursa, İnegöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:31 Mogan Gölü'nde çevre temizliği
12:31 Türkiye-Kosova Sağlık Haftası başladı
12:30 Askerin dayak iddiasına soruşturma
12:30 DHA DIŞ – Kaza sonrası polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü
12:30 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
12:30 İran'dan NPT'den çekilme uyarısı
12:29 Merkezefendi Belediyesi'nden çocuklara sinema jesti