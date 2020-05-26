5 kişiyi alıkoyup silahlı gasp yapan zanlı yakalandı

Gaziantep'te bazı kişileri alıkoyup darbeden ve silahlı gasp yapan şüpheli gözaltına alındı.

26.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:09
Gaziantep'te bazı kişileri alıkoyup darbeden ve silahlı gasp yapan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay boyunca 5 kişiyi alıkoyup darbeden, silahlı gasp yapan, bir kişinin evine zarar verme ve tehdit gibi 5 olayın faili olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, 2 ay boyunca sürdüğü takip neticesinde şüpheli C.S'nin (25) yaşadığını belirlediği bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda C.S. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı ve adliyeye giriş yaparken polise zorluk çıkardı. 5 kişiyi alıkoyup silahlı gasp yapan zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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