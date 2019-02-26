5 Kıtadan 60 Ülke Tüyap'ta Bir Araya Geldi

Geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 98'lik bir artış yakaladıklarını belirten TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "5 kıtadan 60 ülke, 56 marka, 53 firma ve firma temsilcisi TÜYAP çatısı altında buluştu" dedi. OYDER Başkanı Esin Yürür de "Oyuncak her şeyden önce lüks tüketim aracı değil bir eğitim aracıdır" diye konuştu.

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. (TÜYAP) ile Oyuncakçılar Derneği'nin (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen 'İstanbul Oyuncak Fuarı 2019' Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Salon 12'de 10 bin metrekarelik alanda kapılarını açtı. Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürün 1 Mart'a kadar ziyaretçiler tarafından tek tek incelenebilecek.

60 ülkeden ziyaretçi ağırlanacak

İstanbul Oyuncak Fuarı'nın TÜYAP ve OYDER iş birliği ile Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra KOSGEB desteğiyle 2. kez düzenlendiğini söyleyen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yıl fuarımızın ilk yılında 40 ülkeden 188 yurt dışı, 57 ilden 3 bin 563 yurt içi toplamda 3 bin 751 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl akredite olmuş yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 98 artışa ulaştık. Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Goban, Gine, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Kamerun, Katar, Kuveyt, Lüksemburg, Muaritius, Moğolistan, Nijerya, Romanya, Rusya, Slovenya, Sudan, Togo, Tunus ve Umman olmak üzere 24 ülke ilk kez ziyaretçi olarak katılımcılarımızla buluşacak. Afrika, Antartika, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın yer aldığı 5 kıtadaki 60 ülkeden yabancı ziyaretçilerimiz olacak. Bu yıl toplam ziyaretçi sayımızda 5 bine ulaşacağımızı düşünüyoruz."

22 yeni marka

Ersözlü, ayrıca fuarın 7 ülkeden (Çin, Danimarka, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya ve Türkiye)22'si yeni 56 marka, 53 firma ve firma temsilciliğine de ev sahipliği yapacağını bildirdi. Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Tunus, Gürcistan, Özbekistan, İsrail, Azerbaycan ve İran'dan 16 firmanın fuarda B2B görüşmeler için yerini alacağının da bilgisini veren Ersözlü, TÜYAP olarak yurt içinden 60 ilden 600 perakendeciyi fuar kapsamında ağırladıklarını ifade etti.

46 sektörde yılda 100 fuar

TÜYAP'ın bu yıl 40. yılını kutladıkları için ayrı bir mutluluk içinde olduklarını belirten Ersözlü, "9 şehirde 700'ün üzerinde çalışanla 46 farklı sektörde yılda 100 fuar düzenliyoruz. Bu rakamlarla dünyada fuarcılık anlamında bir benzerimiz daha yok. Fuarlarımızla ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çocukların dinamizmi var bizde

Oyuncak dünyasının buluşma noktasında bir kez daha bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden OYDER Başkanı Esin Yürür de "Oyuncak her şeyden önce bir lüks tüketim aracı değil bir eğitim aracıdır. Hepimizin hayatında yer alır ve çocuklarımıza, geleceğimize dokunur. Bu yüzden oyuncak işiyle uğraşan herkesin en temel sorumluluğunun çocuklarımıza dünya standartlarında, kaliteli ve onları dünya çocuklarından geri bırakmayacak oyuncakları yerli üretimle ya da ithalatla sağlamak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. OYDER olarak Türkiye oyuncak sektörünün tek temsilcisi olduklarının farkında olduklarını söyleyen Yürür, "Farklı bir bakış açısıyla ufkumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Dünyada çok büyük bir pazar var. 80 milyon nüfuslu Türkiye'de de 0-14 yaş grubunda 19 milyon nüfus olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi bir potansiyel olduğu açık. Bizim dünya oyuncak pazarındaki payımızın yüzde 1'in altında olduğunu düşündüğümüzde de gidecek çok yolumuz olduğu belli oluyor. Burada hepimize iş düşüyor. Biz çocuklar için çalışıyoruz ve çocukların dinamizmi var bizde. Çocukların dinamizmini işimize yansıttığımız zaman iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sınır 500 bin dolar olacak

7.5 milyarlık dünya nüfusunun 3'te 1'ini çocukların oluşturduğunu anlatan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, oyuncakların daha sevgi dolu bir dünya kurulması için belli bir işlevi olduğunu söyledi. Oyuncakla örtüşen eğitim metodlarının artığını ancak daha da desteklenmesi gerektiğini belirten Pelister, dünya ekonomisindeki zorlu süreci avantaja çevirerek farklı segmentlerde üretim yapılarak ihracatın artırabileceğinin altını çizdi. İKMİB olarak her aşamada sektör paydaşlarının yanında olacaklarını da açıklayan Pelister, ayrıca "Yeşil pasaport uygulamasını da geliştirmek için hükümetimiz nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyon dolar olan sınırı 500 bin dolara indirip daha çok KOBİ'mize yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

TÜYAP Hakkında: Türkiye'de Fuarcılık sektörü 1979 yılında, TÜYAP ile birlikte düzenli bir ticari faaliyet olarak ülkenin gündemine girmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar hazırladığı 1.700 yurt içi ve 39 ülkede 189 yurtdışı fuar ile 125 ülkeden 316.315 firmaya hizmet vermiş ve 211 ülkeden 60.394.313 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşudur. TÜYAP Grubu 700'ün üzerinde çalışanı ve 100'ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli işbirlikleri yaparak, Türkiye'de sahip olduğu ve işlettiği 8 fuar merkezi, Türkiye geneli 16 ofisi ve 7 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları hazırlamaktadır.

Kaynak: Bültenler