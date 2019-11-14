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5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Ordu'da 5 kız öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürülen matematik öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:20

Ordu'da matematik öğretmeni E.S. (54), görevli olduğu ortaokulda, 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

"SENİ SEVİYORUM" DİYE YAKINLIK KURMAYA ÇALIŞTI

ilçesindeki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan E.S., iddiaya göre, hepsi de 11 yaşında olan 5 kız öğrencisiyle, farklı zamanlarda kulaklarına "Seni seviyorum" diyerek yakınlık kurmaya çalıştı.

EKİPLER ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine yönelik davranışlarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine öğrenci velileri, öğretmen E.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine E.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

Altınordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (40)
MEHMET ANKARA:Bu Haberle İlgili YorumuHiç kimse; ''Yok efendim iftiradır, kadnlar hep böyle erkklere iftira atıyor, Öğrncinin notu zayftır da ondan öğrtmne iftra atmştır, Neden sadece 5 öğrnciyi tacz etmiş sapk olsa okuldki tüm öğrncileri taciz ederdi '' gibi yalan olduğunu kendsi de bildiği bahaneleri söylemesin. Hepiniz bilyorsnuz bu ülkde öğrtmnler de dahil her kesimde binlerce sapık, tacizci olduğunu. Bu inkar etme çabları neden?Bzm okulmzda bile vardı sapık öğrtmn, ama utandığı için kmse şikyt edemdi. artı
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VEDO:eger dogruysa onu top edelim acil tarafindan lutfen
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VEDAT:Al birini vur ötekine . . . . . İşte bir sapık adayı daha '' İnsan yediğini ikram edermiş ! ''
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CAFER68:iyi araştırmak lazım. hadi iftiraysa. . . . . eğerki yaptıysa en ağır cezayı almasına toplum olarak hemfikiriz. yapmadıysa böyle birşey günah
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RAMAZANN:11 yaşındaki çocuklar niye iftira atsın mal mısın?
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ADALETİN TEMELİ:bence özellikle okulda olan bu iddaalar iyi araştırılmalı. Öğreciler öğretmene gıcık kapıp bu tür iftiralarda buluna biliyorlar zor değil bir bayan imdaatt beni taciz ediyo diye bağırsa yalandan gaza gelen toplumuz anlamadan dinlemeden infazzzz
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GARIBAN:ACABA???
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ADEM:okulda okuyan sadece 5 ogrencımı varmış dıyer ogrencıler nerdeymış onlara sordunuzmu bu ogretmen boyle bırşey yaptımı dıye
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AHMET K:Bütün çocukları taciz etmesini mi bekleyeceğiz cezasını vermek için, 11 yaşında çocuklar daha, iftira atmayı nereden bilsin onlar. . .
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BU YAPILAN HAYASIZLIKTIR.......:HADİS-İ ŞERİF. . . . . . . . . - HAYASIZIN DİNİ OLMAZ VE HAYASIZ KİŞİ CENNETE GİREMEZ. . . . . . . . . -HADİS-İ ŞERİF. . . . .
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