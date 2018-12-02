5. Koçarlı Deve Güreşi Festivali

Aydın
'ın Koçarlı
ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde 160 şampiyon deve güreşti.
Koçarlı Belediyesi tarafından Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen festivale, Ege
, Marmara
ve Akdeniz
bölgelerinden 160 şampiyon deve katıldı.
Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk
, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Artık deve güreşi denildiğinde Çanakkale
'den Antalya
'ya kadar birçok ilimizde Koçarlı'nın adı anılır oldu. Koçarlı deve güreşi artık bir marka haline gelmiştir. Bu haklı gurur hepimizin. Çünkü biz bunu birlikte başardık. Bizler Yörük kültürünün özgür çocuklarıyız. Kültürümüzü hep beraber birlikte yaşatacağız." dedi.
Festivalde Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası'nı Muğla Bodrum
'dan Kanka, Koçarlı Belediyesi Kupası'nı Aydın'dan Number One, 5. Koçarlı Deve Güreşi Tertip Komitesi
Kupası'nı da Muğla'nın Milas
ilçesinden Fındıkçıoğlu isimli develer kazandı. Dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve ödülleri protokol üyelerince verildi.
İlçede 30 yılı aşkın devecilik yapan Mehmet Çelik
, Zeki Yunus ve Necati Varlı'ya da birer plaket takdim edildi.
Renkli görüntülerin oluştuğu festivalden elde edilecek gelirin Koçarlı Belediyespora bağışlanacağı belirtildi. Bilet ücretinin 15 lira olduğu güreşleri bazıları traktör kasasında olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Mutlu Öztürk,Aydın,Koçarlı
02 Aralık 2018 Pazar 19:00