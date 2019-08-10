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5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yüz'den veda ziyaretleri

5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a veda ziyaretinde bulundu.

10.08.2019 11:09 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yüz'den veda ziyaretleri
5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a veda ziyaretinde bulundu.

2019 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Atama ve Terfi Kararları gereği 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye ayrılan 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Tümgeneral Yüz Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a teşekkür ederken, Başkan Sarıkurt da Tümgeneral Yüz'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileyerek görev süresince verdiği hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve Kemaleddin Avcı da hazır bulundu. - TEKİRDAĞ

Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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