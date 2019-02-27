5. Ktü Savunma Sanayi Günleri

Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından düzenlenen 5. KTÜ Savunma Sanayii Günleri, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.5. KTÜ Savunma Sanayii Günleri'nin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim ve sanayinin gelişmesine verdiği öneme dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan benim müsteşarlık yaptığım yıllarda başbakandı. Şöyle bir program gerçekleştirdi: Hükümetin icracı bakanlıklarının bakan ve müsteşarları, Başbakanımızın bizatihi kendisi, üniversitelerimizin rektörleri, ülkemizin ticaret ve sanayi odası başkanları ile üç ayda bir, akşama kadar devam eden değerlendirme toplantıları yapılıyordu. Başbakanımızın önemli bir derdi vardı. Diyordu ki: 'Ben sanayicilerimle birlikte, üniversitelerimin bilim ve teknolojisinin kol kola olmasını ve bunlara icracı bakanlıklarımın bütçeleri ile yardımcı olmasını istiyorum. Bunun için bugüne kadar ayrılan bütçelerin yüz katını ayıracağım. Yeter ki bilimde, sanayide ve teknolojide ilerleyelim' diyordu. Bugünlere öyle gelindi. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bilim ve sanayinin birlikte gelişmesine çok büyük emek ve önem verdi, öncülük yaptı. Üniversitelerimizin, öğrencilerimizin geliştirecekleri çalışmalarında en büyük destekçileri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız bilim ve sanayi için, teknoloji için büyük bir şanstır" ifadelerini kullandı.Gümrükçüoğlu, daha sonra açılan silah stantlarını gezerek silahları tek tek inceledi. - TRABZON