5 liralık küpeyi kuyumcuya 700 liraya sattı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, altın görünümü verdiği 5 liralık küpeyi 700 liraya bozdurdu. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA