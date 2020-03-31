Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların kıyafetlerinde virüs taşıma endişesi son buldu. Türk şirket GMG Savunma, özel bir dezenfeksiyon sistemi geliştirerek elbiseler üzerinde kalan virüslerin yok edilmesini sağlıyor. Geliştirilen sistemde, 5 litrelik konsantre dezenfektan ile bin kişinin dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

DEZENFEKTAN YÜZEYDE BİR DAKİKA KALIYOR

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrasında vatandaşlar ve işletmeler dezenfektanlara yoğun ilgi göstermeye başladı. GMG Savunma, insan dezenfeksiyon sistemi ile ayarlanabilir nozullar sayesinde püskürtme yaparak yüzeydeki 'koronavirüs' bileşenlerini kıran bir cihaz geliştirdi. Ankara merkezli GMG Savunma tarafından geliştirilen cihaz sayesinde doğru uygulanan dezenfeksiyon yöntemiyle dezenfektan yüzeyde 60-75 saniye arası kalabiliyor.

MİNUMUM ÜRÜNLE TAMAMEN TEMİZLİYOR

İnsan dezenfeksiyon sistemi, sınırlı hatlara sahip işletmeler ve ortamlarda kullanılarak cihazdan geçen kişilerin üzerindeki kıyafetin tamamen temizlenmesini sağlıyor. Konsantre dezenfektanın suya dozajlanması ve nozulların ayarlanmasıyla dezenfektan kullanımı da minimuma iniyor. Nano teknoloji ve titanyum kullanılarak üretilen özel nozullar ile pülverizasyon (sisleme) yöntemiyle uygulanan dezenfektan, cihazın içinden geçen kişinin hacimsel olarak temizlenmesini sağlıyor.

''PATENTİNİ ALDIK''

Geliştirdikleri cihaz hakkında bilgiler veren GMG Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sarıkaya , insanların üzerinde virüs gibi sağlığa zararlı bileşenlerin yer aldığını ve bunların insanı hasta ettiğini aktararak, "İnsanlar üzerinde mantar, mikrop, bakteri ve virüs gibi insan sağlığına zararlı olan bileşenler taşımakta. Hastalıkların temizlenmesi için geliştirdiğimiz bir yöntem var. Bu yöntem dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntem, patentlerini ve belgelerini almış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

5 LİTRELİK DEZENFEKTAN, BİN KİŞİDE KULLANILABİLİYOR

UDH 200E'nin benzeri ürünlerden iki farklı özelliği bulunduğunu belirten Sarıkaya, en büyük özelliklerinden birisinin 5 litrelik konsantre bir dezenfektanla yaklaşık bin kişinin dezenfekte edilmesi olduğunu aktardı. Normal kullanımda dezenfektanların yüzeyde 10-15 saniye kadar tutunma sağladığını, koronavirüsün yüzeyden temizlenme saniyesinin 40-45 saniye olduğunu aktaran Sarıkaya, geliştirdikleri cihazın püskürtme derecesi ve ulaştığı nokta baz alındığında yüzeyde kalma süresinin 60-75 saniye olduğunu ve koronavirüsü kırdığını vurguladı.

Kaynak: İHA