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5 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

5 Mart Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

05.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:165 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

5 MART PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah

Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 2020-03-04 11:47:58.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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5.03.2020 09:52:23