5 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
5 MART PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 2020-03-04 11:47:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.