5 Mart Salı Dha Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ<br><br>Kulüpler Birliği Vakfı, İspanya Futbol Ligi (La Liga) ile geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birlikteliği anlaşması çerçevesinde bugün Madrid'de toplanacak. <br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Siyah beyazlılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.<br><br>FENERBAHÇE <br><br>Sarı lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek. <br><br>GALATASARAY<br><br>-Sarı kırmızılı ekip Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. <br><br>UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ <br><br>Son 16 Turu<br><br>23.00 Borussia Dortmund - Tottenham (0-3) <br><br>23.00 Real Madrid - Ajax (2-1)<br><br>BASKETBOL <br><br>EuroLeague Kadınlar Çeyrek Final- <br><br>21.00 USK Prag - Fenerbahçe <br><br>TENİS<br><br>11.00 Türkiye Tenis Federasyonu, Şahinler Holding ile çok yönlü işbirliği anlaşması imzalayacak.