05 Mart 2019, 09:31
»»

5 Mart Salı Dha Spor Gündemi

5 Mart Salı Dha Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİKulüpler Birliği Vakfı, İspanya Futbol Ligi (La Liga) ile geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birlikteliği anlaşması çerçevesinde bugün Madrid'de toplanacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ

Kulüpler Birliği Vakfı, İspanya Futbol Ligi (La Liga) ile geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birlikteliği anlaşması çerçevesinde bugün Madrid'de toplanacak. 

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE 

Sarı lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek. 

GALATASARAY

-Sarı kırmızılı ekip Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 

Son 16 Turu

23.00 Borussia Dortmund - Tottenham (0-3) 

23.00 Real Madrid - Ajax  (2-1)

BASKETBOL 

EuroLeague Kadınlar Çeyrek Final- 

21.00 USK Prag - Fenerbahçe 

TENİS

11.00 Türkiye Tenis Federasyonu, Şahinler Holding ile çok yönlü işbirliği anlaşması imzalayacak. La Liga, Futbol, İspanya, Madrid, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR