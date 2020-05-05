5 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TOROS, TÜRKER, YENİBAYIR, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah MİLLİ EGEMENLİK sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, FUNDA, GAFFAR, GÜLCÜ, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, MECİDİYE, NEZİH, YILDIRIM BEYAZIT, İRADE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk/ KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2454724) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454724)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.05.2020 05:20 - 05.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OVA, PERVANE, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR, ZÜLAL sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454735) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1305., 1361., 1362., 1363., 1364., 1365., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP CADDESİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454544) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454544)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.05.2020 07:00 - 05.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1313., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455491) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455491)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2487., 2492., 2493., 2494., 2495., 2500., 2501., 2538., 2540., 2541., 2543., 2544., 2545., 2546., 2547., 2548., 2549., GAZİ MUSTAFA KEMAL, HACI BOSTAN, KÜLTÜR, KÜÇÜK HALKALI, MİLLET, SOĞUKSU, İNÖNÜ, ŞEHİT ERTUĞRUL, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2456117) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2456117)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 05.05.2020 17:00 - 05.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk/ YENİMAHALLE mah 1529., 1531., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2456120) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KAKTÜS, SARMAŞIK, ULUBATLI HASAN, ÇAM, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454103) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454103)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce ZAFER mah BAHAR, DALYAN, EFLATUN, IŞILDAR, KALE, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, TARHAN, TEKKE, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454765) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BERRAK, GÖKNAR, GÜLNİHAL, ÇAKMAK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452575) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 05.05.2020 17:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah NAMIK KEMAL sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 255. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454760) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 05.05.2020 00:00 - 05.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4., 8. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454573) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.05.2020 16:30 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU, LİSE, YILDIRAY ÇINAR, ŞAFAK, ŞİMŞEK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454571) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454571)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.05.2020 16:30 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKSU 2 ÇIKMAZI, AS, ATATÜRK, BİNGÜL, LALE, SÜMBÜL, İPLİKÇİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454712) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454712)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- TÜRKOBA mah SINIR, ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2456312) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2454542) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah BAHATTİN ŞAKİR, ENVERPAŞA, YAKUP CEMİL, ZEHRA YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452509)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. Sokak. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455222) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.05.2020 10:00 - 05.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455990) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455990)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.05.2020 09:00 - 05.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2457531) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 05.05.2020 15:30 - 05.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk/ SURURİ mah HOCAHANI, RÜSTEMPAŞA sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455657) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453653) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453653)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS, ÇİMENZAR, ŞELALE sk/ KARADENİZ mah MENDERES sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453662) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 05.05.2020 01:00 - 05.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2424505) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2424505)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455677) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455677)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah MURAT, NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk/ YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454830) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.05.2020 15:00 - 05.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 4.GÜL, DUMANGÜR, MUAMMER AKSOY, TERKOS sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2453206) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453206)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BARIŞ, KÖKNAR, LEYLEK, NERGİS, TOMURCUK, YAHYA KEMAL, ZAMBAK sk/ KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, 2.ARIKUŞU, ATMACA, LEYLEK, PELİKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454794) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2454794)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BILDIRCIN, 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, FLAMAN, GÜVERCİN, İSTASYON sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454795) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.05.2020 05:00 - 05.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455528) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2455528)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 05.05.2020 06:00 - 05.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2455536) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk/ SEMİZKUMLAR mah TERAKKİ sk/ YENİ mah TÜRKÜN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2454727) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 05.05.2020 12:00 - 05.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2454850) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ- YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2455569) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 288., 75/2., 75/3., ŞEHİT MEHMET USLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452710) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452710)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 75/1., AHMET YESEVİ, CAMİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452716) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452716)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 05.05.2020 16:00 - 05.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah KIZIL DEĞİRMEN sk/ NİŞANCI mah HZ. HALİD, ZALPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2454759) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.