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5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı

5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı Vücudunda kırıklar oluşan işçinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildiADANA...

20.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:18
5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı
'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı
Vücudunda kırıklar oluşan işçinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi
ADANA - Adana'da iş yeri inşaatında çalışırken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Can-Kur ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesindeki Adana Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baklalı Caddesinde yapımına başlanan iş yeri inşaatında dün akşam işçilerden Ümit Avcıl, çalışırken bodrum boşluğunu fark etmeyerek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören arkadaşları hemen sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine verdi. Ekipler gelinceye kadar işçiye organize sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Düşmeye bağlı vücudunda kırıklar oluşan işçi acıdan kıvranırken olay yerine gelen Can-Kur ekipleri bodruma bir merdivenle indi. Daha sonra işçi, sedyeye bağlanan halatla çekilerek düştüğü yerden çıkarıldı. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunda çok sayıda kırıklar oluştuğu hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
5 metre yükseklikten beton zemine çakılan işçi kurtarıldı

Adana, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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