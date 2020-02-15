5 metrelik kardan Kangal köpeği ilgi çekti

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Furkan Coşkun, karı sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan mobilya dükkanının önüne Furkan Coşkun, babasıyla birlikte iki günde 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı. Soğuğu ve karı sanata dönüştüren Coşkun'un kardan yaptığı köpek görenlerin ilgisini çekti.Farklı bir şey yapmak istediklerini belirten Coşkun, " Sivas 'ta esnaflık yapıyoruz. 2013 yılında da yine kardan Kangal köpeği yapmıştık. Tekrar böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 metre boyu var. Bu kardan Kangal köpeğini iki günde babam ile birlikte yaptık. Görenler şaşırıyor, korkuyor. Sonra gelip fotoğraf çektiriyor" dedi.