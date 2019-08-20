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Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baskın düzenlediği evde 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen 5 bin yıllık kitap ele geçirdi.

20.08.2019 17:27
Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DEĞERİ 5 MİLYON DOLAR

Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

Malatya'da 5 milyon dolar değerinde 5 bin yıllık kitap ele geçirildi

Jandarma, Darende, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (2)
ADINIZI YAZIN: 5000 yıllık ne yahu!!! Saçma haber
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ASABİ: MİLYONLARCA LİİRALIK MAKAM UÇAKLARI MİLYONLARCA LİRA İSRAFVE MASRAFLA HAVAALANLARINDA BOŞ YERE YATIYOR O MAKAM UÇAKLARINA HARCANAN PARAYLA BİR SÜRÜ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ALINIR ORMANLARI YANGINDAN KURTARIRDI
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