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5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi.

20.08.2019 22:09 5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi
MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.



Jandarma, Darende, Güncel

Kaynak: DHA

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