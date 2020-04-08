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Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu

İstanbul'da yaşayan bir iş adamının evinden yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyası ve para kasası çalındı. Tanınmamak için çarşaf giyen 3'ü kadın 5 kişilik hırsızlık çetesinin, evin çalışanları olduğu ortaya çıktı.

08.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:01

İstanbul'da bir iş adamının evine girip neredeyse 5 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan kasayı yerinden sökerek çalan hırsızlar, yakalandı. 3'ü kadın olan 5 kişilik hırsızlık çetesi ile birlikte çalınan para ve ziynet eşyalar da ele geçirildi. Hırsızlık yapan kadınlardan ikisinin evde çalışan hizmetli olduğu öğrenilirken, olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAPI ZORLANMADI

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede 13 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda Suriyeli iş adamı M.A. polise başvurarak evinin soyulduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kapının hiç bir zorlama olmadan açıldığını tespit etti. Şikayetçi iş adamı M.A. kasanın içinde 11 kilogram altın ile 140 bin Euro para bulunduğunu söyledi.

ÇARŞAF GİYİP BASTON KULLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin binaya girerken izledikleri yöntem polisi bile şaşırttı. Sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen giriş anlarında şüphelilerin siyah çarşaf giyip ellerine baston alarak yaşlı kadın rolü yaptıkları tespit edildi. Güçlükle yürüyormuş gibi yaparak bu sırada asansör bekleyen bir site sakininin kendilerine acımasını ve bina giriş kapısını açmasını sağlayan şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları daireye çıktıkları görüldü.

Tanınmamak için çarşaf giyip hırsızlık yapan kadınlar, evin hizmetlisi çıktı

HIRSIZLARDAN İKİSİ EVİN ÇALIŞANI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada hırsızlığın eve temizliğe gelen iki kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Kadınların evlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis bir kadın şüphelinin elinde bavulla olay günü telaşlı bir şekilde kendi evine girdiğini gördü.

ÇALINAN PARA VE EŞYALAR BULUNDU

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis 3 farklı adrese operasyon yaptı. Baskında hırsızlık olayını gerçekleştiren Abobaker A. (32), Abdullah A. (28), Itıdal K. (28), Seyhan Nur Ü. (22), Aybegüm Ü. (31) gözaltına alındı. Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramada iş adamının evinden çalınan altın ve paraları da buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden evden hırsızlık, tehdit, hakaret gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3'ü kadın 5 hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa, Güncel

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İstanbul'da tanınmamak için çarşaf giyip hırsızlık yapan kadınlar, evin hizmetlisi çıktı
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