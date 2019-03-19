5 Milyon Metreküp Su Yer Altına Depolanacak

Küçük Menderes
havzasının su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik havza hidrolojisinde depolanamayan yüzey suyunun bir kısmının Tire
'de yapay besleme açık havuz yöntemi ile yeraltına süzdürmeye yönelik proje başlatıldı.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeyle asgari 5 milyon 27 bin metreküp su kış aylarında yer altına depolanacak ve yaz aylarında sondaj kuyuları ile yapılacak çekimlerde yaşanılan düşüşlere engel olunması sağlanacak, yaz kuyularına ilave su temini maksadı taşıyacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, havzadaki su yetersizliği ve suya olan yoğun talebin yeni mühendislik çözümlerine yönelttiğini belirtti. Havza
su kaynaklarının geliştirilmesi maksadıyla baraj ve göletlerde depolanamayan yüzey suyunun bir kısmının yapay gölet havuz yöntemi ile yer altı suyunu beslemesine yönelik bir proje geliştirdiklerini aktaran Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Suni göletten, havuzlardan sızdırma yöntemiyle yer altına su depolanacak. Yer altı suyunun yapay beslenmesi olarak tanımladığımız ve ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek bu proje yer altı su kaynaklarının daha hızlı yenilenmesine, dolmasına olanak veriyor. Eğridere
Çayı üzerinde Tire ve Gökçen
'de ilk defa uygulanan proje ile yer altı suyu rezervuarlarının tabii yollarla beslenmesini çeşitli mühendislik sistemleriyle destekleyeceğiz. İlki Tire ve Gökçen'de yapılan yer altı suyu besleme projesinin, Türkiye
'nin su kaynaklarının geliştirilmesi açısından önemli projelerden biri olacak."
Menderes, Havza, Tire, Güncel
Kaynak: AA