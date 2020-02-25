5 milyon şirket risk altında

Koronavirüs dev şirketleri tehdit ediyor. En az 5 milyon şirketin virüsün etkilediği bölgelerde tedarikçilerinin bulunması dolayısıyla risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Çin ekonomisini olduğu kadar dünya ekonomisini de tehdit eder boyuta ulaştı. Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, koronavirüsün şirketlere olan etkisinin yanı sıra küresel ekonomiye olası etkilerini, iki temel senaryo ile analiz ettiği ve çarpıcı sonuçları olan bir rapor açıkadı. Raporda yer alan her iki senaryoda da virüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Dun & Bradstreet'in tedarik zinciri analiz ve verisi, tedarikçileri değerlendirme ve onay sürecinde şirketlere hem kurumsal bağlantıları belirleme ve risk profillerini anlama hem de gerektiği durumlarda alternatif tedarikçi bulma konularında destek oluyor.

Virüs, satış gelirleri 2 trilyon doları bulan 17 bin şirketi doğrudan ilgilendiriyor

Tedarik zinciri verilerine dayanarak hazırlanan rapor, bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 49 bin işletmenin başta Hong Kong olmak üzere, Amerika, Japonya, Almanya gibi dünyanın önde gelen ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin iştirakleri veya şubeleri olduğunu gösteriyor. Raporda, virüsten etkilenen bölgeye en fazla bağımlı olan ülkelerin başında Amerika'nın geldiği onu Japonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'nin takip ettiğine dikkat çekiliyor.

Rapora göre, koronavirüsün etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam çalışanlarının sayısı en az 1 milyon düzeyinde. Virüsün oluşturduğu risk altında kalan bu şirketlerin, toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.

Fortune 1000'de yer alan küresel devlerin virüsün etkilendiği bölgede tedarikçisi var

Virüsün ortaya çıktığı bölge olan Hubei, küresel devlerin tedarik üssü olarak da öne çıkıyor. Rapora göre, dünya üzerinde 51 bin şirketin bu bölgede bir ya da daha fazla birinci derecede tedarikçisi bulunuyor.

Rapor, Fortune 1000 içerisinde yer alan 163 küresel devin de virüsün etkilediği bölgede birinci derecede tedarikçisi bulunduğunu ortaya koyuyor.

En az 5 milyon şirketin ise virüsün etkilediği bölgede bir ya da ikinci derecede tedarikçisi bulunuyor. Rapora göre, Fortune 1000 içerisinde yer alan 938 küresel devin de virüsün etkilediği bölgede ikinci derecede tedarikçisi bulunuyor.

Birinci derecede tedarikçisi bu bölgede olan şirketlerin büyük kısmını, Amerikan şirketleri oluşturuyor. Virüsün etkili olduğu bölgede birinci derecede tedarikçisi olan şirketlerin yüzde 92'si Amerikan şirketleri. Amerika'nın yanı sıra Kanada, İngiltere, Rusya ve İsveç merkezli şirketlerin virüsün etkilediği bölgede birinci derecede tedarikçisi bulunuyor.Bu şirketlerin tedarik zincirinde ortaya çıkan aksamaları en aza indirmek için virüsten etkilenmeyen başka bölgelerdeki veya farklı ülkelerdeki tedarikçilere yönelebileceğine dikkat çekiliyor.

(İHA)