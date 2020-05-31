5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

31.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:31
Adana'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda apartman bahçesi ve iş yerlerinin önündeki 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkları birbirleriyle bağlantılı 4 şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan T.G. (20), kardeşi M.G. (19), E.C.I. (19) ve Y.Ş. (16) olduğu belirlendi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin iki motosikleti çalıp uzaklaşması, çevredeki bina ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

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