5 motosikleti çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı
Denizli'de 5 farklı adresten motosiklet çalan hırsızları polis başarılı takip sonrası yakaladı.
27.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:46
Denizli'de farklı adreslerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Motosikletleri çalan şahısların peşine düşen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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