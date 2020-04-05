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5 Nisan Avukatlar Günü

Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

05.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:14
5 Nisan Avukatlar Günü
Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Gürbüz, mesajında, 5 Nisan'ın her yıl meslektaşlarıyla ve yargının diğer unsurlarıyla bir araya gelmelerine, birbirilerine sarılmalarına,
dertleşmelerine, sorunları kamuoyu ile paylaşmaya, çözümleri için öneri sunmaya, 25 yıl ve üzerinde
kıdemi olan meslektaşlarını tebrik etmeye, her ne olursa olsun geleceğe umutla bakmaya vesile
olan gün olduğunu vurguladı.
Bu yıl 5 Nisan'da üzüntülü ve hüzünlü olduklarını belirten Gürbüz, "Çünkü insanlık ağır bir salgın ile mücadele ediyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. On binlerce insan
ölümle burun buruna. Salgın nedeniyle vatandaşlarımızdan da hayatını kaybedenler var ve her geçen gün
sayı ürkütücü bir biçimde artıyor. Bu durum bizi üzüyor, üzmenin ötesinde kahrediyor." ifadelerini kullandı.
1969 yılından bu yana yarım asırdır kesintisiz kutlanan 5 Nisan
Avukatlar Günü'nün ilk kez bu yıl törenlerle ve toplantılarla kutlanamadığına dikkati çeken Gürbüz, şunları kaydetti:
"2019 yılı 5 Nisan'ında bunu kim
öngörebilirdi? Bu da haliyle bizleri hüzünlendiriyor.
Bu süreç bir diğer yönüyle de elimizde imkanlar, nimetler var iken bunların değerini bilemediğimiz
gerçeğiyle de bizleri yüzleştiriyor. Sokakta özgürce dolaşabilmenin, iş yerinde rahatça işimizi yapabilmenin,
bir dostumuza gönül huzuru ile sarılabilmenin ne büyük bir nimet ve imkan olduğunu bu süreç bize
öğretiyor. Bu salgın sayesinde kim bilir, belki de unutmaya yüz tuttuğumuz değerlerimizi hatırlayıp, onlara
tekrar sahip çıkacağız.
Biz biliyor ve inanıyoruz ki, bu günler de geçecek. Şüphesiz her karanlıktan sonra aydınlık, her kara
kıştan sonra bahar vardır. İnanıyoruz ki, tekrar özgürce sokakları arşınlayıp, deniz kenarında iyot
koklayacağız. Gönül rahatlığıyla el sıkışıp, birbirimize sarıldığımız günler yeniden gelecek.
Yine avukatlar olarak adliyelerde, iş yerlerimizde müvekkillerimizin hukukunu korumak, haklarını
savunmak için çabalayacağız.
Yeter ki metin olalım, yeter ki salgın kapsamında alınan tedbirlere ve bilim insanlarının önerilerine
sıkı sıkıya uyalım."
Gürbüz, evde kalma çağrısında bulunarak sağlık çalışanlarına güç, kuvvet ve sabır diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Barosu, Güncel
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