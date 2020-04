Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Gürbüz, mesajında, 5 Nisan'ın her yıl meslektaşlarıyla ve yargının diğer unsurlarıyla bir araya gelmelerine, birbirilerine sarılmalarına,dertleşmelerine, sorunları kamuoyu ile paylaşmaya, çözümleri için öneri sunmaya, 25 yıl ve üzerindekıdemi olan meslektaşlarını tebrik etmeye, her ne olursa olsun geleceğe umutla bakmaya vesileolan gün olduğunu vurguladı.Bu yıl 5 Nisan'da üzüntülü ve hüzünlü olduklarını belirten Gürbüz, "Çünkü insanlık ağır bir salgın ile mücadele ediyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. On binlerce insanölümle burun buruna. Salgın nedeniyle vatandaşlarımızdan da hayatını kaybedenler var ve her geçen günsayı ürkütücü bir biçimde artıyor. Bu durum bizi üzüyor, üzmenin ötesinde kahrediyor." ifadelerini kullandı.1969 yılından bu yana yarım asırdır kesintisiz kutlanan 5 NisanAvukatlar Günü'nün ilk kez bu yıl törenlerle ve toplantılarla kutlanamadığına dikkati çeken Gürbüz, şunları kaydetti:"2019 yılı 5 Nisan'ında bunu kimöngörebilirdi? Bu da haliyle bizleri hüzünlendiriyor.Bu süreç bir diğer yönüyle de elimizde imkanlar, nimetler var iken bunların değerini bilemediğimizgerçeğiyle de bizleri yüzleştiriyor. Sokakta özgürce dolaşabilmenin, iş yerinde rahatça işimizi yapabilmenin,bir dostumuza gönül huzuru ile sarılabilmenin ne büyük bir nimet ve imkan olduğunu bu süreç bizeöğretiyor. Bu salgın sayesinde kim bilir, belki de unutmaya yüz tuttuğumuz değerlerimizi hatırlayıp, onlaratekrar sahip çıkacağız.Biz biliyor ve inanıyoruz ki, bu günler de geçecek. Şüphesiz her karanlıktan sonra aydınlık, her karakıştan sonra bahar vardır. İnanıyoruz ki, tekrar özgürce sokakları arşınlayıp, deniz kenarında iyotkoklayacağız. Gönül rahatlığıyla el sıkışıp, birbirimize sarıldığımız günler yeniden gelecek.Yine avukatlar olarak adliyelerde, iş yerlerimizde müvekkillerimizin hukukunu korumak, haklarınısavunmak için çabalayacağız.Yeter ki metin olalım, yeter ki salgın kapsamında alınan tedbirlere ve bilim insanlarının önerilerinesıkı sıkıya uyalım."Gürbüz, evde kalma çağrısında bulunarak sağlık çalışanlarına güç, kuvvet ve sabır diledi.

Kaynak: AA