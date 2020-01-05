5 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: İlk hedefimiz ligde kalmak
"4 oyuncu alacağız"
"Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor"
"Trabzon
zor deplasman"
"Başakşehir
başarabilir"
"Şenol Güneş ile bir ivme yakalandı"
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
"Oyuncu almak istiyoruz ancak bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil"
"Hedefim hep kazanmaya yönelik"
**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**
MHK KIŞ SEMİNERİ
Üst Klasman Hakemleri, Üst Klasman Yardımcı Hakemleri, Üst Klasman Gözlemcileri ile Kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı MHK Kış Semineri, Antalya'da başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında start verecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah beyazlılar yeni sezona Antalya kampında hazıranıyor.
GALATASARAY
10.30 - 17.30 Sarı kırmızılı takım, ligin ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kampa girecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.
GAZİANTEP FK
Kırmızı siyahlıların Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te yapacağı kamp start alacak.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Yeşil beyazlı takımın Antalya kampı devam edecek.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
İkinci yarı hazırlıkları sürüyor.
- Ayrca BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor da ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında başlayacak.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor
15.15 Darüşşafaka Tekfen - Teksüt Bandırma
17.30 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Sigortam.net İTÜ Basket
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş TRC İnşaat - Samsun Canik Belediyespor
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - BOTAŞ
AVRUPA LİGLERİ
14.00 Granada - Mallorca (İsmail Köybaşı)
20.00 Genoa - Sassuolo (Mert Müldür)
22.45 Roma - Torino (Mert Çetin, Cengiz Ünder)
23.00 Celta Vigo - Osasuna (Okay Yokuşlu)